Tarihi geçmiş kanser ilacı şebekesine operasyonda 14 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Tarihi geçmiş kanser ilacı şebekesine operasyonda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının kanser ilacı soruşturmasında 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçların ambalajını değiştirip yeniden piyasaya süren şebekeyle ilgili soruşturmanın yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaştığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya süren ve yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik soruşturmada 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

Son kullanma tarihleri geçmiş olan kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirip, yeniden piyasaya süren ve yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1' ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 21 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

14 şüpheli daha gözaltına alındı

Öte yandan, yürütülen soruşturmada şüphelilerle bağlantılı 15 şahıs tespit edilmiş ve haklarında gözaltı talimatı verilmişti. Sabah saatlerinde, İstanbul, Antalya ve Kayseri'de 21 adrese tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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