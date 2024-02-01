Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda iş merkezinde yangın paniği
İZMİR - İzmirin tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Kızlarağası Hanı karşısında bulunan iş yerinin 2. katında henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın meydan geldi.
Yangın bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızlarağası Hanı'nın hemen karşısında bulunan 871 Sokak'taki iş merkezinin ikinci katındaki bir bijuteri işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık personeli yönlendirildi. Yangın sebebiyle çıkan yoğun duman nedeniyle iş merkezindeki dükkanlar boşaltıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık görevlileri ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptı.
Ekipler, alevlere müdahale ederek yangının kontrol altına alınması için çaba gösteriyor.
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