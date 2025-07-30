Tarihi Konak Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 150 yıllık tarihi bir konak çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ve ekiplerin müdahalesi dronla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Akçasu Mahallesi Kaçak Sokak'ta Hamza Tomaç'a ait iki katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tarihi konağın büyük bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, uzun süren çalışmalar sonucu alevleri kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmaları sırasında konağın bazı duvarları çöktü. Duvarların altında kalma tehlikesi geçiren itfaiye personeli, son anda olay yerinden uzaklaşarak yaralanmadan kurtuldu.

Yangın nedeniyle tarihi konak tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın ve müdahale anları ise havadan görüntülendi. - KARABÜK