Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 20 yaralı - Son Dakika
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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 20 yaralı

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı. Kırıkhan - Reyhanlı yolunda meydana gelen kazada, FORD marka 31 RAK 94 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

21.06.2024 12:59
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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 20 yaralı

HATAY - Hatay'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan - Reyhanlı yolunda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan FORD marka 31 RAK 94 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta bulunan 20 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 20 yaralı - Son Dakika

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