Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 2 tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 2 tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu\'nda 2 tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana gelen kazada, 2 tır çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada tırda sıkışan bir sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaralılar ise Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

18.05.2024 14:53
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Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde 2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu tırda sıkışan bir sürücü, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılabildi.

Kaza, önceki gece geç saatlerde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nogaylar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Y. (30) kontrolündeki 33 ZL 830 plakalı tır ile İ.B.A. (24) idaresindeki 11 TH 594 plakalı tır çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile araçlardan birinde bulunan 1 şahıs daha yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu tırda sıkışan bir sürücü, itfaiye ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 2 tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 2 tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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