Tarsus Kültür Parkı\'nda Tuvaletlerin Muslukları Çalındı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki Tarsus Kültür Park'taki umumi tuvaletlerin muslukları çalınıp zarar verildi.

Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Tarsus Kültür Parkının farklı noktalarındaki tuvaletlerdeki musluklar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Ayrıca tuvaletlerdeki aynalar kırılırken, diğer eklentilere de zarar verildi.

Büyükşehir ekipleri, tahribatların giderilmesi için çalışma başlattı. - MERSİN