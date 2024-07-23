Tarsus\'ta anız yangını zeytin ve narenciye bahçelerine sıçradı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yakılan anız ateşinin kontrolden çıkması ile alevler, zeytin ve narenciye bahçesine sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice bölgesi Topçular Mahallesi'nde yakılan anız ateşi kontrolden çıktı. Alevler, çevrede bulunan ağaçlık alana ve zeytin ile narenciye bahçesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında meyve bahçeleri zarar gördü. - MERSİN