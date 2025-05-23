Tarsus\'ta Araç Yangını Ormana Sıçradı, Yangın Kontrol Altına Alındı

Tarsus'ta araçta çıkan yangın ormana sıçradı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde araçta çıkan yangın ormana sıçradı, kısa sürede yapılan müdahale orman yangını önledi.

Alınan bilgiye göre, M.K.'nin sürücülüğünü yaptığı 01 BHH 37 plakalı otomobil, otoyol Tarsus- Pozantı istikameti Kantar bölgesinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Alevler bir anda aracın büyük bölümünde etkili oldu ve rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman ekipleri sevk edildi. Her iki noktadaki yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.