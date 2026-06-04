Tarsus\'ta atölyede çıkan yangın korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan İş Geliştirme Merkezi 2'deki (İŞGEM) otomatik kepenk üretimi yapan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN