Tarsus'ta kayıp şahsın cesedi kanalda bulundu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp şahsın cesedi kanalda bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün Adana'da Yeşil Bağlar Mahallesi'nde mala zarar verme olayına karışan ve sonrasında kaçarken su kanalına atlayan E.T.'nin (42) cansız bedeni Tarsus'un Kocaköy Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin E.T.' ye ait olduğu tespit edildi. Cansız bedeni bulunan şahsın Adana'da yaşayan ağabeyinin ise kardeşinden haber alamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - MERSİN