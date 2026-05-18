Tarsus\'ta Lokanta Saldırısı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lokantaya pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda işletme sahibi ile lokantada çalışan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre M.Ö. isimli şahıs, Sabri Pan'a ait lokantaya pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sırasında iş yerinde müşterilerin de bulunduğu öğrenildi.

Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan ile iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Öte yandan, saldırganın olay sonrası Kaburgediği Mahallesi'nde bir kişiyi daha yaraladığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN