Mersin'in Tarsus ilçesinde parfüm ürünleri yüklü tırın bariyerlere çarparak devrildiği ardından alev aldığı kazada sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.T. idaresindeki 33 NBH 11 çekici, 33 AIF 028 dorse plakalı parfüm ürünleri yüklü tır, otoyol Tarsus-Pozantı istikameti Damlama bölgesinde, iddiaya göre lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza anında devrilen tırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Trafiğin geçici olarak aksadığı kazada sürücü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta Parfüm Yüklü Tır Devrildi ve Alev Aldı - Son Dakika
İstanbul Eyüpsultan'da ölümlü kazaya neden olan T.C'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, T.C'nin annesiyle restoranda yemek yediği, mekandan ayrıldığı, akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ve kazadan haberdar olduğu anlar yer alıyor. T.C ve annesi Mısır'a kaçmış, ardından ABD'ye gitmişti.
Şişli Esentepe Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü, kendisine korna çalan sürücüye tepki göstererek aracına yumruk attı. Olay, kask kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Samsun Yolu Elmadağ Lalabel mevkiinde meydana gelen kazada, refüjü aşan bir otomobil karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve en yakın hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Antalya'da yaşlı çiftin yaşadığı gecekondu çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. Evini ve tüm eşyalarını kaybeden yaşlı kadın, 'Amelelik yaparak tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi' dedi. Yardım talep eden kadın, çadır kurarak kalacağını belirtti.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kuyumcuya gelen kasklı şüphelinin başarısız olduğu silahlı soygun girişimi, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şüpheli, elindeki poşetten çıkardığı kutuyu tezgahın üzerine koydu ve cebinden bir tabanca çıkararak kuyumcuya doğrulttu. Ancak kuyumcu da tabancasını eline alarak şüpheliyi püskürttü. Şüpheli, poşet içerisindeki kutusu ile sırt çantasını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobiller çekici ile kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşlı bir çiftin yaşadığı gecekondu çıkan yangında küle döndü. Evini ve tüm eşyalarını kaybeden yaşlı kadın, evini tırnaklarıyla kazıya kazıya yapmış olduğunu söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.
Niğde'de Yeşilburç-Kırkpınar yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobiller çekici ile kaldırılırken, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişi, aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Büyükeceli Mahallesi'nde bir araçta bulunan kişinin boğazının kesilmiş olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek kişinin M.S. olduğunu tespit etti. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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