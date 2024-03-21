Tarsus'ta Parfüm Yüklü Tır Devrildi ve Alev Aldı - Son Dakika
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Tarsus'ta Parfüm Yüklü Tır Devrildi ve Alev Aldı

Tarsus\'ta Parfüm Yüklü Tır Devrildi ve Alev Aldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde parfüm ürünleri yüklü tırın bariyerlere çarparak devrildiği ve alev aldığı kazada sürücü yaralandı.

21.03.2024 21:54  Güncelleme: 22:00
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Mersin'in Tarsus ilçesinde parfüm ürünleri yüklü tırın bariyerlere çarparak devrildiği ardından alev aldığı kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.T. idaresindeki 33 NBH 11 çekici, 33 AIF 028 dorse plakalı parfüm ürünleri yüklü tır, otoyol Tarsus-Pozantı istikameti Damlama bölgesinde, iddiaya göre lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza anında devrilen tırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Trafiğin geçici olarak aksadığı kazada sürücü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Parfüm Yüklü Tır Devrildi ve Alev Aldı - Son Dakika

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