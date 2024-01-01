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Tarsus'ta Refüje Çıkan Tır Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Tarsus'ta Refüje Çıkan Tır Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yabancı plakalı bir çekici tır, bilinmeyen bir nedenle refüje çıkarak yanmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü, ancak tır kullanılamaz hale geldi.

Tarsus\'ta Refüje Çıkan Tır Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
01.01.2024 - 21:07,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çıkan tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, OF 66 BK 936 yabancı plakalı çekici tır, Damlama bölgesi Tarsus istikametinde ilerlerken bilinmeyen bir nedenle refüje çıktı. Tır burada alev alarak yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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