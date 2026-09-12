Tarsus'ta TAG otoyolunda tırlar ve otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tarsus'ta TAG otoyolunda tırlar ve otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Tarsus\'ta TAG otoyolunda tırlar ve otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki TAG otoyolunda demir yüklü tırın karşı şeride geçmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü kazada hayatını kaybederken iki tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve soruşturma sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda tırın, karşı şeride geçerek başka bir tır ile otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Bolatlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen 31 BBY 689 plakalı demir yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçti. Tır, karşı yönden gelen H.S. yönetimindeki 01 DFN 08 plakalı tır ile Ünal Kaya idaresindeki 01 RF 335 plakalı otomobile çarptı. Kazada olay yeri savaş alanına dönerken otomobilin sürücüsü Kaya hayatını kaybetti, iki tırın sürücüsü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza bölgesinde trafik uzun süre kontrollü sağlanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Tarsus, Mersin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta TAG otoyolunda tırlar ve otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta TAG otoyolunda tırlar ve otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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