Mersin'in Tarsus ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 Karayolunun Tarsus- Adana istikametinde, Şahin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.K. (53) yönetimindeki otomobil ile B.K. (55) idaresindeki 01 Y 1478 plakalı traktör çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.