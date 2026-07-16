Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik yoğunluğunun yaşandığı köprü üzerinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 4 araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Tarsus'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?