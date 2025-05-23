Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü - Son Dakika
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Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü

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Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
23.05.2025 14:46  Güncelleme: 14:59
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Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Haber Videosu

Brezilya'nın São Paulo şehrinde aile içi şiddet sonucu bir kadın hayatını kaybetti. Mutfakta başlayan tartışma, çiftin ölümle sonuçlanan bir kavgaya dönüştü. Kadın, mutfak bıçağıyla eşine saldırdı ve kocası kendini korumak için eşine ateş etti. Olay yerinde ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Brezilya'nın São Paulo kentinde meydana gelen aile içi şiddet olayında bir kadın hayatını kaybetti. Mutfakta başlayan tartışma, çiftin ölümle sonuçlanan kavgasına dönüştü.

Henüz kimlikleri açıklanmayan evli çift arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Edinilen bilgilere göre, tartışma sırasında kadın eline geçirdiği mutfak bıçağıyla eşine saldırdı.

Kendini korumaya çalıştığını iddia eden adam isetabancayla eşine ateş etti. Olay yerinde ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Komşuların duyduğu bağrışmalar ve silah sesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Mobil Acil Servisekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan koca, ilk ifadesinde meşru müdafaa yaptığını ve eşinin kendisine bıçakla saldırdığını beyan etti. São Paulo Sivil Polisi, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Emniyet güçleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini ve sosyal medyada paylaşılan içerikleri incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, delilleri toplamak için uzun süre çalışma yürüttü.

Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü

Brezilya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Basar:
    Doğru olanı yapmış yoksa kendi ölecekti 15 12 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Güzel tezgah, önce tahrik etti sonra nefsi müdafa, kamera kaydıda herşey hesaplanmış. 9 8 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Murat özdemir ifaden kısa öz ve tam isabet, helal olsun. 6 1 Yanıtla
  • himmet kepez:
    Kaçmak ya da elini tutup müdahale etmek gibi bir seçenek varken neden öldürdü? Sigorta parasına falan mı çöktü???? 3 1 Yanıtla
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