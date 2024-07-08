Tartıştığı eniştesini tabancayla ağır yaraladı - Son Dakika
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Tartıştığı eniştesini tabancayla ağır yaraladı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde husumeti bulunan bir kişi, çıkan tartışmada eniştesini tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

08.07.2024 16:04
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Tartıştığı eniştesini tabancayla ağır yaraladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde husumeti bulunan eniştesini çıkan tartışmada tabanca ile vurarak ağır yaralayan kayınbirader kaçtı.

Olay, Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan emlakçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan damat Onur A. ile kayınbiraderi Doğukan B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Doğukan B., eniştesi Onur A'ya ateş ederek kaçtı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yarlıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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