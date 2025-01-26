Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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3.Sayfa

Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

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Gaziantep'te, Suriyeli Muhammed El Şıh İsmail, tartıştığı kız kardeşleri Hale El Şıh İsmail (18) ile Meryem El Şıh İsmail'i (28) tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale Şıh İsmail yaşamını yitirdi.

26.01.2025 21:10  Güncelleme: 00:10
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Gaziantep'teki olay, sabah saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed el Şıh İsmail, ablası Meryem El Şıh İsmail'in evine gitti. Burada iki kardeş arasında tartışma çıktı.

PEŞ PEŞE ATEŞ EDİP KAÇTI

Tartışma sırasında Muhammed El Şıh İsmail, yanında getirdiği tabanca ile kardeşleri Meryem El Şıh İsmail ile Hale El Şıh İsmail'e peş peşe ateş edip, kaçtı.

Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

KURTARILAMADI

Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale El Şıh İsmail, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hale El Şıh İsmail'in cenazesi, otopsi işlemelerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Muhammed El Şıh İsmail'in yakalanması için çalışma başlattı.

Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Selcuk null:
    Bi gitmediz qmk kurtulamadık sizden . 113 113 Yanıtla
  • Apple User:
    Benim silahım yok bunlar nerden buluyor bu silahı 120 95 Yanıtla
    111961:
    seded. verdi. ???? 4 5
  • hüseyin güner:
    Suriyeliler gidiyordu ne oldu hepsi hikaye doğurmaya devam hükümet e oy lazım çünkü 55 67 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    hepsimi sınır dısı edecek devket yok para onlar su an tayyıp için 59 62 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Tarih bu millete yapılan bu en büyük kötülüğü hiç unutulmamak üzere yazacaktır bunun hesabıda ergeç sorulacakdır ergeç 48 67 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    artık 3.sayfa haberlerinde hiç Türkler çıkmıyor 63 49 Yanıtla
  • Murat Dadalı:
    başımızın üstünde yeriniz var dersek gitmezler niye gitsinler 56 47 Yanıtla
  • Esentepe:
    bakiyorum ne insanlikta nede islmadan bi haber olan i.t.l.e.r burda 25 66 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    adama demiş ler düşmanın varmı yok demiş kardeşin varmı var demiş o zaman düşman arama 54 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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