Tartıştığı müşteriyi takip edip kurşun yağdırdı: 3 yaralı
Mekanda bulunan 1 kişi bacağından, bir kişi göğsünden yaralandı
BURDUR - Burdur'da işlettiği alkollü mekanda taşkınlık çıkaran müşterilerle çıkan tartışmada bir müşterinin kavasına kabza ile vuran iş yeri sahibi oradan çıkıp başka bir alkollü mekana girdiklerini görünce o mekana rastgele kurşun yağdırdı, 3 kişi yaralandı.
Olay dün gece saat 23.45 sıralarında Burdur merkez Hatip Hoca Caddesi üzerinde bulunan alkollü mekanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde E.C. ye ait alkollü mekana gelen U.G.ve E.K.isimli şahıslar burada taşkınlık çıkarması üzerine çıkan tartışmada işletme sahibi E.C. silah kabzası ile U.G.'nin kafasına vurarak hafif şekilde yaraladı. Bunun üzerine olay yerinden kaçan şahısları araba ile takip eden E.C. şahısların aynı cadde üzerinde bulunan farklı bir alkollü mekana girdiğini görünce mekana doğru rastgele ateş edip olay yerinden ayrıldı. Açılan ateş sonrası mekan içerisinde müşteri olarak bulan B.O. bacağından vurulurken İ.E.M.'de göğüs kısmından merminin sıyırması nedeniyle yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılara ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu mekana kurşun yağdıran E.C. yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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