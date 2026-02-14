Kastamonu\'da korkutan çatı yangını

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesi Tabakhane Mahallesi Boğa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın mahallede kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu. - KASTAMONU