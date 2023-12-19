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Tatvan'da genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tatvan'da genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonucu ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Tatvan\'da genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
19.12.2023 - 13:29,
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan – Ahlat kara yolunun Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen A.E.'ye (24) otomobil çarptı. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 RIK 96 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan A.E., olay yerinde hayatını kaybetti. A.E.'nin cenazesi, olay yerinden alarak otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesine götürdü.

Kazaya karışan 35 RIK 96 plakalı otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Karşıyaka, Bitlis, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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