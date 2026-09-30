Tatvan\'da Huzur ve Güven denetiminde ekip yaklaşık 500 şahıs, 200 aracı kontrol etti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında yapılan denetimlerde yaklaşık 500 şahıs ile 200 araç kontrol edildi.

Tatvan'da Özel Harekat polislerinin de yer aldığı yaklaşık 100 kişilik ekibin katılımıyla üç sabit ve iki hareketli kontrol noktasında "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapılırken, araçlar da detaylı şekilde kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli işlemler başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise eksiklikleri tespit edilen ve trafik kurallarına aykırı olduğu belirlenen araçlara cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca bir iş yerine kapalı alanda sigara içilmesine izin verildiği gerekçesiyle işlem yapıldı.