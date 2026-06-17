Tatvan'da Şok Aranan Şahıslar Uygulaması - Son Dakika
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Tatvan'da Şok Aranan Şahıslar Uygulaması

Tatvan\'da Şok Aranan Şahıslar Uygulaması
17.06.2026 23:56
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde geniş çaplı denetimlerde 1.105 şahıs ve 229 araç kontrol edildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede gerçekleştirilen "Şok Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında geniş çaplı denetimler yapıldı.

İlçe genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamada, asayiş olaylarının önlenmesi, aranan şahısların tespit edilmesi ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Denetimlere 14 ekip ve 72 personel katıldı. Uygulama kapsamında 229 araç ve 1.105 şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 11 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligatlar yapılırken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 5 araca toplam 12 bin 74 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca, 6136 Sayılı Kanun kapsamında kelebek bıçak taşıdığı tespit edilen bir şahıs hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan bir kişi ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri için polis merkezine teslim edildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Tatvan, Bitlis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatvan'da Şok Aranan Şahıslar Uygulaması - Son Dakika

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