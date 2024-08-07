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Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı

BİTLİS - Bitlis-Tatvan karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Tatvan-Bitlis karayolunun Benekli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimi öğrenilemeyen 13 AAC 084 plakalı otomobil, önünde seyreden 25 NC 607 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sırasında 13 AAC 084 plakalı aracın içinde yolcu olarak bulunan R.E. hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.E.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası karayolunda kısa süreliğine trafik akışı yavaşladı. Trafik ekipleri, kazaya ilişkin incelemelerde bulunarak yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.