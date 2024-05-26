Tatvan\'da Yolcu Otobüsü Ata Çarptı, At Telef Oldu

3.Sayfa

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden yola çıkan at, bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu telef oldu.

Alınan bilgilere göre kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Bitlis-Tatvan kara yolu Rahova mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 60 TY 677 plakalı yolcu otobüsü, aniden önüne çıkan ata çarptı. Yolculardan yaralanan olmazken, at ise telef oldu. Otobüste maddi hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle kapatılan yol ise kısa sürede trafiğe açıldı. - BİTLİS