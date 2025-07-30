Tavas\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Akyar Mahallesi Konçar mevkiinde çıkan orman yangının kısa sürede kontrol altına alındığını müjdeledi. Vatandaşları ormanlarda hassas ve dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunan Başkan Tatık," Sıcak havalarda daha da hassas hale gelen doğamıza zarar verebilecek davranışlardan kaçınalım" dedi.

Yangın, Tavas ilçesi Akyar Mahallesi Konçar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın meydana geldi. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ormanlık alanda hızlı ve koordineli müdahalelerin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

"Akyar Mahallemizde orman yangını kontrol altına alındı"

Sosyal medya hesabından yangın ile ilgili paylaşımda bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Akyar Mahallemiz, Konçar mevkii karşısında çıkan orman yangını, ekiplerimizin ve duyarlı vatandaşlarımızın hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Lütfen ormanlarımızı koruyalım. Sıcak havalarda daha da hassas hale gelen doğamıza zarar verebilecek davranışlardan kaçınalım. Ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, cam ve cam kırıklarını doğaya bırakmayalım" dedi. - DENİZLİ