Tavşanlı\'da çıkan ot yangını söndürüldü

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan ot yangını, belediye itfaiye ekipleri ve orman arazözlerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesinde akşam saatlerinde henüz çıkış sebebi belli olmayan ot yangınına ilk müdahaleyi belediye itfaiye ekipleri yaptı. Daha sonra arazinin engebeli olması nedeniyle Tavşanlı Orman işletme müdürlüğüne bağlı bir arazöz sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi. Ekipler gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini de tamamlayarak bölgeden ayrıldı. - KÜTAHYA