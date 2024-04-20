Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan ot yangını, belediye itfaiye ekipleri ve orman arazözlerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesinde akşam saatlerinde henüz çıkış sebebi belli olmayan ot yangınına ilk müdahaleyi belediye itfaiye ekipleri yaptı. Daha sonra arazinin engebeli olması nedeniyle Tavşanlı Orman işletme müdürlüğüne bağlı bir arazöz sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi. Ekipler gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini de tamamlayarak bölgeden ayrıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Tavşanlı'da çıkan ot yangını söndürüldü - Son Dakika
Adıyaman merkezinde devam eden toplu konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte çıkan yangın, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir erkek, küfür, tehdit ve hakaret ettiği kadını tekme tokat dövdü. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer kadın ise etrafa yardım çığlıkları attı.
Malatya'da yapılan operasyonda, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
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