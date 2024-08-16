Tavşanlı\'da çıkan yangında kullanılmayan 2 ev kül oldu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de çıkan yangından kullanılmayan 2 ev kül oldu.

Tavşanlı'ya bağlı Değirmisaz Köyü'nde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 kullanılmayan evde yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi büyüdü. Yangını gören köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine belirtilen alana gelen Orman İşletme arazözleri, Tavşanlı, Tunçbilek ve Harmancık Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin kullanılan evlere sıçramasını engelledi. Meydana gelen yangında kullanılmayan 2 ev tamamen yandı. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi facianın önüne geçti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA