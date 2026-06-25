Tavşanlı\'da hasat sırasında çıkan yangında 15 dönüm tarla kül oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hasat çalışmaları sırasında çıkan yangın, yaklaşık 15 dönümlük ekili alanın zarar görmesine neden oldu.

Yangın, Tavşanlı'ya bağlı Derecik Köyü Kızılcakaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ş., isimli vatandaşın kendisine ait tarlada traktörüyle biçim yaptığı sırada, aşırı sıcak hava şartlarının da etkisiyle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ekili alanı sararak geniş bir bölgeye yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, yangına koordineli şekilde müdahale ederek alevlerin tarlanın hemen yanında bulunan yerleşim alanına ve eve ulaşmasını engelledi.

Yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, bölgede muhtemel yeniden tutuşmalara karşı soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında yaklaşık 15 dönümlük ekili alan zarar görürken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA