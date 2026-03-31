Tavşanlı'da kaza: 1 yaralı
Tavşanlı'da kaza: 1 yaralı

31.03.2026 00:49
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yağmurlu havada takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuruçay beldesinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Nuray Ü.'nün kullandığı otomobilin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yoldan çıkarak savrulan araç, defalarca takla attıktan sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Nuray Ü., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nuray Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi ve tetkiklerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Nuray Ü., bir cenaze dönüşü yağmur nedeniyle aracın kaydığını belirterek, "Dün gece cenaze evinden dönerken yağmurdan arabamın kayması ile 3-4 takla attım. Bu kadar ciddi bir kazadan elhamdülillah büyük bir yara almadan çıktım. Rabbimin melekleri korudu ve biliyorum sizlerin duası, sevgisi ile ayaktayım" ifadelerini kullandı.

Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını belirten ünlü işletmeci, omuz ve göğüs ağrıları olduğunu, ancak genel sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi. Nuray Ü. mesajını, "Her şeyinizi kaybedin, neşenizi kaybetmeyin" sözleriyle noktaladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Tavşanlı, Kütahya, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
