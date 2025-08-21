Tavşanlı'da Kundaklama Şüphelisi Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şapçı köyünde alkol aldıktan sonra kundaklama girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Şapçı köyünde meydana gelen yangında 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale gelmişti. Köy halkı ve itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sayesinde yangının yayılması engellenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin alkol aldıktan sonra kundaklama girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Olayın ardından köye gelen yetkililer, zarar tespit çalışmalarına başladı. Maddi hasarın yüksek olduğu belirtilirken, mağdur ailelere destek için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA