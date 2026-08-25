Tavşanlı\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Ekrem Ödemiş Bulvarı üzerindeki Subaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. yönetimindeki 43 ADT 783 plakalı motosiklet ile Ekrem Ödemiş Bulvarı'ndan kavşağa giriş yapan A.U. idaresindeki 43 ACF 756 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, sürücüleri özellikle kavşak geçişlerinde hız sınırlarına ve geçiş önceliği kurallarına uymaları konusunda uyardı.