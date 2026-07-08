Tavşanlı\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. yönetimindeki 43 AFJ 648 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten savrularak asfalt zemine düşen sürücü H.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yapılan yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. - KÜTAHYA