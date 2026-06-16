Tavşanlı\'da Nargile Kafetere Denetim

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde nargile kafelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından 4207 Sayılı Kanun kapsamında nargile kafelerde yapılan kontrollerde, işletmelerde sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu denetlendi. Ekipler tarafından ürünlerin bandrol ve izlenebilirlik durumları da incelenerek gerekli kontroller sağlandı.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve yasal düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA