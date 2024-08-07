Tavşanlı\'da Samanlıkta Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, çevre sakinleri arasında paniğe neden oldu.

Yangın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kelepir Caddesi'nde Ali Ç.'ye ait samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç.'ye ait samanlık henüz bilinemeyen bir sebeple alev aldı. Samanların bir anda tutuşmasıyla büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Yangında samanlığın bir kısmı hasar gördü. - KÜTAHYA