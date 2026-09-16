Tavşanlı-Kütahya karayolunda otomobil boş araziye uçtu, 1 yolcu yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halinde olan T.E. idaresindeki 43 UR 817 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı ve boş araziye gitti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan R.E. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.