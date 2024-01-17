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Tayland'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: En Az 20 Ölü - Son Dakika
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Tayland'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: En Az 20 Ölü

Tayland'ın Suphan Buri eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayland\'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: En Az 20 Ölü
17.01.2024 - 14:57,
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Tayland'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın Suphan Buri eyaletinde yerel saatle 15.40 sıralarında bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama sonrası gökyüzü duman bulutu ile kaplandı. Yaşanan şiddetli patlama bölgede geniş bir alanda hissedilirken, patlamanın ardından çıkan yangına ilk müdahaleyi çevredeki işçilerin yaptığı, fabrikanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası oluşan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BANGKOK

Kaynak: İHA
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Tayland, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tayland'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: En Az 20 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayland'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: En Az 20 Ölü - Son Dakika
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