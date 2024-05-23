Tayland'da Kadın Müşteri, Uyuyan Taksicinin Yerine Geçti - Son Dakika
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Tayland'da Kadın Müşteri, Uyuyan Taksicinin Yerine Geçti

Tayland'ın Pattaya şehrinden Don Muang Havalimanı'na gitmek üzere taksi çağıran iki kadın, taksinin şoförünün uyuduğunu fark edince aracı kendileri kullanma teklifinde bulundu. Genç kadın yol boyunca aracı kendi kullandı, taksici ise arka koltukta uyudu. Yolculuk sonunda taksiciye parasını ödediler.

23.05.2024 20:36
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Tayland'da bindikleri taksinin şoförünün uyukladığını fark eden kadın müşterilerden biri direksiyona geçti ve taksici arka koltukta yol boyunca uyudu.

Tayland'ın Pattaya şehrinden yaklaşık 164 kilometre mesafedeki Don Muang Havalimanı'na gitmek üzere gece saatlerinde taksi çağıran iki kadın, yola çıktıktan bir süre sonra taksi şoförün uyukladığını fark etti. İki kadın, bulundukları bölgede gece saatlerinde bir başka taksi bulamayacaklarını düşünerek şoföre aracı kendileri kullanma teklifinde bulundu.

Müşteriden gelen teklifi kabul eden taksici daha sonra arka koltuğa geçerken, iki kadın yola ön koltukta devam etti. Arkadaşı tarafından kayda alınan görüntülerde genç kadının yol boyunca aracı kendi kullandığı ve taksicinin ise arka koltukta uyuduğu görüldü.

Taksiciye parasını ödediler

Taksiyi kullanan 30 yaşındaki Pinthong isimli kadın, olay esnasında uçağa yetişmek üzere havalimanına gittiklerini ve gece saatlerinde başka bir taksi bulmanın zor olacağından aracı kullanma teklifinde bulunduğunu belirtirken, yolculuk sonunda taksiciye parasını ödediklerini ifade etti. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tayland'da Kadın Müşteri, Uyuyan Taksicinin Yerine Geçti - Son Dakika

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