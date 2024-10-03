Tayvan'da Krathon Tayfunu: Can Kaybı 2'ye, Yaralı Sayısı 123'e Yükseldi - Son Dakika
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Tayvan'da Krathon Tayfunu: Can Kaybı 2'ye, Yaralı Sayısı 123'e Yükseldi

Tayvan'ın güneybatısındaki Krathon Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye, yaralı sayısı ise 123'e ulaştı. İptal edilen uçuşlar ve tahliye edilen binlerce kişi ile tayfunun etkileri devam ediyor.

03.10.2024 11:07
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Tayvan'da Krathon Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye, yaralı sayısı 123'e yükseldi.

Tayvan'ın güneybatısındaki Kaohsiung şehrini vuran Krathon Tayfunu etkisini sürdürüyor. Tayvan Acil Durum Operasyon Merkezi, güneybatıdaki Taitung'ta düşen bir kaya parçasının aracına isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2'ye, yaralı sayısının ise 123'e yükseldiğini açıkladı. Şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle adadaki tüm iç hat uçuşları ve 236 uluslararası uçuş iptal edildi. Toprak kaymalarına karşı savunmasız bölgelerden binlerce kişi tahliye edildi. Tayfunun etkisini sürdürdüğü Kaohsiung'ta çok sayıda binanın çatısı uçtu. Belediye Başkanı Chen Chi-mai, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

Tayfunun yarın akşam saatlerinde zayıflayıp kuzeye doğru hareket ederek başkent Taipei'ye ulaşması bekleniyor. Öte yandan doğudaki Hualien şehrinde dün ağaç budadığı sırada yere düşen 1 kişi hayatını kaybetmişti. - TAİPEİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tayvan'da Krathon Tayfunu: Can Kaybı 2'ye, Yaralı Sayısı 123'e Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan'da Krathon Tayfunu: Can Kaybı 2'ye, Yaralı Sayısı 123'e Yükseldi - Son Dakika
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