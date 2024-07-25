Tayvan'ı Gaemi Tayfunu Vurdu: 3 Ölü, 9 Kişi Kayıp

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Tayvan'ı Gaemi Tayfunu'nun vurması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Bir kargo gemisinin batması sonucu 9 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Filipinleri etkisi altına alan Gaemi Tayfunu, Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan ilçesinde gece saatlerinde karaya ulaştı. Tayvan Merkezi Hava Durumu İdaresi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın hızının saatte 227 kilometreye çıktığı, Gaemi'nin bu yıl adayı vuran ilk, 8 yıl sonra ise etkili olan en şiddetli tayfun olduğu belirtildi. Tayfun nedeniyle şiddetli yağışlar sel felaketine ve toprak kaymasına yol açtı. Çok sayıda ev ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Yetkililere göre tayfun nedeniyle 266 kişi yaralandı, bir ağacın scooterın üzerine devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti. İş makinesinin devrilmesi nedeniyle bir erkek, aracının üzerine duvarın yıkılması sonucu ise 1 kadın öldü.

Tayvan Enerji Şirketi, yaklaşık 500 bin hanenin elektriksiz kaldığını, evlerin büyük bir kısmına elektriğin yeniden sağlandığını açıkladı. Tayvan'ın daha fazla yağış olması beklenirken, iş yerleri ve okulların bugün de kapalı kalacağı açıklandı. Tren seferlerinin askıya alındığı Tayvan'da bugün planlanan tüm iç hat uçuşları ve 195 dış hat uçuşu iptal edildi. Yetkililer Tayvanlılara evde kalmaları ve kıyı şeridinden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Kargo gemisi battı

Tayvan itfaiyesi 9 Myanmar vatandaşının bulunduğu Tanzanya bandralı Fu Shun adlı bir kargo gemisinin Kaohsiung kenti açıklarında battığını açıkladı. Mürettebattan haber alınamadığı, arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

Tayfun Çin'e doğru ilerliyor

Yerel saatle 12.15 itibariyle Tayvan Boğazı'na ulaşan tayfunun Çin'in Fujian eyaletindeki Fuzhou kentine doğru ilerlediği ifade edildi. Tayfun nedeniyle Fuzhou, Quanzhou ile Wenzhou kentlerindeki havalimanlarında uçuşların büyük bir kısmı iptal edildi. Guangzhou'da bazı tren seferleri askıya alındı. - TAİPEİ