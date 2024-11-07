TBB Başkanı Sağkan'dan Narin Güran Davası Açıklaması

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TBB Başkanı Sağkan: "Mahkemede verilen cevaplar, yavaş yavaş somut gerçeğe ulaşılması konusunda bizlere umut veriyor"

"Diğer sanıklarında öğleden sonraki kısımda ifadelerinin alınmasına mütaakip, tatmin edici cevaplara hep birlikte ulaşılacak düşüncesindeyim"

"Duruşma Pazar gününe kadar sürebilir"

DİYARBAKIR - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan, "Avukatlar tarafından sorulan sorular, verilemeyen ve verilen cevaplar, tevil yolu bazı cevaplar aslında yavaş yavaş somut gerçeğe ulaşılması konusunda adımlar atıldığı noktasında da bizlere umut veriyor" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan dava devam ederken, TBB Başkanı Erinç Sağkan, Narin Güran davasının mahkeme heyeti tarafından ara verilmesinin ardından Diyarbakır Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mahkemede yaşananları anlatan Sağkan, "Bugün, aylardır takip ettiğimiz davanın ilk duruşmasında Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın katılma taleplerini bu çerçevede mahkeme heyetine ilettik. Mahkeme heyeti tarafından Türkiye Barolar Birliği'nin ve barolarımızın katılma talepleri uygun görülmedi" dedi. Duruşma hakkında bilgi veren Sağkan, "Öğlene kadarki ilk kısımda 2 sanığın Nevzat Bahtiyar ve Enes Güran, ifadeleri alındı. Doğrudan sorguları tamamlandı. Öğleden sonraki kısımda da diğer sanıkların ifadeleri devam edecek. Anlayabildiğim kadarıyla Pazar günü dahil olmak üzere devam edecek bir duruşma süreci ile karşı karşıyayız. Öğlene kadar ki süreçte sanıkların ilk ifadeleri çerçevesinde ifadeler vermeye devam ettiklerini ve özelikle doğrudan çapraz sorgu şeklindeki sorgu usulüne karşı da beyanda bulunmaktan kaçındıkları her noktada "hatırlayamadıkları" şeklinde ifadelerde bulunarak ilk günden itibaren sürdükleri tutumu sürdürmeye devam ettiklerini hep birlikte çabaladık. Ancak avukatlar tarafından sorulan sorular, verilemeyen ve verilen cevaplar, tevil yolu bazı cevaplar aslında yavaş yavaş somut gerçeğe ulaşılması konusunda adımlar atıldığı noktasında da bizlere umut veriyor. Ancak diğer sanıkların da öğleden sonraki kısımda ifadelerinin alınmasına müteakip, tatmin edici cevaplara hep birlikte ulaşıp sizlerle paylaşma fırsatımız olacaktır düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.