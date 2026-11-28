Ankara'da tefecilik yaptıklarına dair delil bulunan 6 şüpheli, gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerin hepsi, adli kontrol talebiyle götürüldükleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçuna ilişkin bir çalışma başlatıldı.

Bu çalışmalar kapsamında; gelen ihbarlar, müşteki beyanları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen veriler üzerinde gerçekleştirilen incelemeler, icra müdürlüğünden alınan ve şüphelilerin alacaklı olduğu icra dosyalarındaki borçluların ifadeleri ile çevre araştırmaları değerlendirildi.

İncelemeler neticesinde tefecilik suçunu işlediklerine dair delil elde edilen 6 şüpheli tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin tamamı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma işlemleri tamamlandıktan sonra mevcutlu olarak hazır edilen 6 şüpheli, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tamamı için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.