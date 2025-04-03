Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam - Son Dakika
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Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam

Teğmen Ebru\'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenden biri olan Ebru Eroğlu, orduya geri dönmek için dava açtı. Eroğlu'nun savunmasında "Ben Teğmen Ebru Eroğlu Harbiye'ye birinci girdim, birinci bitirdim. Kayakta koşuda, atışta hep birinci oldum. İtalya'daki 'silahlı çatışma' yarışmasında ülkemi temsil ettim. Devletime yakışır bir Harbiyeliyim. Disiplinsizlik yapmam" dediği öğrenildi.

03.04.2025 08:18
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla subay andı okuyan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 5 teğmenden Ebru Eroğlu, orduya geri dönmek için dava açtı.

"TSK'YA DERİNDEN BAĞLIYIM"

Sözcü gazetesinin ulaştığı dilekçede savunmasına da yer verilen Eroğlu, şunları söyledi: "Harbiye'ye 1. girdim, 1. bitirdim. Kayakta, koşuda, atışta 1. oldum, dalgıç sertifikası aldım. Erkeklerin katıldığı komando kursunu 58. bitirdim. Bakanlık beni başarılarımdan dolayı İtalya'daki silahlı çatışma yarışmasına gönderdi. Devletime yakışır bir Harbiye'li olmaya çalıştım. TSK'ya derinden bağlıyım. Disiplinsizlik kastım olamaz.'

"TEĞMENLER MEHİL MÜDDET İZNİNDEDİR"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve 11 avukat tarafından hazırlanan dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı; "Disiplin soruşturmasına konu eylem, tören bitimi sonrası yaşanmıştır. Tören sonrası teğmenler, Kara Harp Okulu'nun emir ve komutasından çıkıp, mehil müddet iznindedir. Subay andının içeriğinin herhangi bir olumsuzluk içermediği, metnin içeriği ile ilgili bir sorun bulunmadığı idare tarafından da vurgulanmıştır. 2022'ye kadar törenlerde okunan ve bazı resmi törenlerde okunmaya devam eden subay andının, törenden sonra subaylık hayatlarının ilk gününde topluca okunması nasıl olur da devletin veya TSK'nın itibarına zarar verebilir?

YDK kararının çoğunluk oyu gerekçesinde, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözü bir disiplinsizlik değildir. 'Büyük önder Atatürk milletimiz ve devletimizin ortak değeridir, tartışılamaz' denilmektedir. 1995'ten 2023'e kadar resmi törende okunan subaylık andı toplumda karşıtlık yaratmamış ise bu olayda tören sonrası okunması neden karşıtlık yaratmıştır. Bu yemin metni törende okunmuş olsa, bir karşıtlık tartışması olacak mıydı? Toplumun çok büyük kısmına göre (kamuoyu yoklamaları yüzde 90 civarında) teğmenlerin eylemi nedeniyle devletin ve TSK'nın itibarının zedelenmediği apaçık ortadadır."

3-sayfa, Gündem, İtalya, Teğmen, Hukuk, TSK, TSK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 315701:
    deve kuşu misali he he 3 2 Yanıtla
  • ali Gültekin:
    Git Bim den yufkanı al börek yap, evde otur. Milleti rahatsız etme. Haddini bil 2 2 Yanıtla
  • Özgür Sevindik:
    Darbeci usağin kalintilari 2 1 Yanıtla
  • ayd121212:
    Teğmen mi? ilişkisi kesilmedimi? Hala maaşmı alıyor? Son dakika Yazı işleri editörü yoksa algımı yapıyor? 1 1 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Bahçelinin gaz vermesiyle oldu. Eh bahçeli, bu hesaplar verilmez, çok ah aldın gider ayak. 0 1 Yanıtla
  • 389700:
    geciniz bunkari gecmis olsun evkere temizlige gidersiniz artik 0 0 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    ziktir 0 0 Yanıtla
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