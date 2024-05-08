Tekirdağ Çorlu'da otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobilin yayaya çarptığı anlar anbean kameraya yansıdı.
Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Arif Kalfa Sokak yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Otogar mevkiinden Tahtalı Camii istikametine seyreden bir otomobil, yolun karşısına geçerken Ramazan Ülger'e çarptı.
Çarpma sonucu yaralanan yaya Ülger, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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