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Tekirdağ Çorlu'da virajı alamayan motosikletli şarampole yuvarlandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da virajı alamayan motosikletli şarampole yuvarlandı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosikletli şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis inceleme başlattı.

03.01.2024 - 03:24,  Güncelleme: 03:25
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Virajı alamayan motosikletli şarampole yuvarlandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da virajı alamayan motosikletli şarampole yuvarlandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzeri Çorlu Ticaret Borsası Depoları mevkiinde meydana geldi. Çorlu'dan Ergene istikametine seyreden G.O.'nun kullandığı 34 CUD 157 plakalı motosiklet, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası yaralanan genç, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ Çorlu\'da virajı alamayan motosikletli şarampole yuvarlandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da virajı alamayan motosikletli şarampole yuvarlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da virajı alamayan motosikletli şarampole yuvarlandı - Son Dakika
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