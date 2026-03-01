Tekirdağ'da 145 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Tekirdağ'da 145 Aranan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ\'da 145 Aranan Şahıs Yakalandı
01.03.2026 11:21
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 145 kişi yakalandı, 41'i tutuklandı.

Tekirdağ'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 145 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 41 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli sonuçlar elde edildi. Kent merkezi ve tüm ilçelerde sokak sokak, cadde cadde sürdürülen uygulamalarda farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olan çok sayıda kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında hırsızlık suçundan 28 yıl 11 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., cinsel istismar suçundan 18 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C., uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., yine uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T. ve 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.T. yer aldı.

Ayrıca 7 aydır firari olan ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 8 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ile 2 yıl 1 ay 7 gündür firari olan, kasten yaralama, hakaret ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 7 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.S. de yakalanan isimler arasında bulundu.

Çalışmalar kapsamında adli makamlara sevk edilen 41 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nce il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 145 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tekirdağ'da 145 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
