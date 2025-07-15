Tekirdağ\'da 15 Temmuz şehidi Münür Alkan kabri başında anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tekirdağ'da düzenlenen programda, darbe girişimi gecesi şehit olan polis memuru Münür Alkan kabri başında dualarla anıldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Eski Şehir Mezarlığında düzenlenen anma programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, vali yardımcıları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve şehit polis Münür Alkan'ın yakınları katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi. Katılımcılar, Münür Alkan'ın mezarına karanfil bırakarak saygılarını sundu.

Polis memuru Münür Alkan, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul'da görev yaptığı sırada, dönemin İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın korumalığını yaparken darbeci hainlerin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. - TEKİRDAĞ