Tekirdağ\'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan panelvan araçtan 21 kaçak göçmen yakalandı

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince durdurulan panelvan araçtan 21 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa sınırlarında şüpheli bir panelvan araç durduruldu. Durdurulan panelvan araçta yabancı uyruklu 21 şahıs olduğu tespit edildi. Yabancı uyruklu 21 şahıs idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Organizatör A.Y. isimli şahıs ise gözaltına alınarak mevcutlu olarak savcılığa sevk edilecek. - TEKİRDAĞ