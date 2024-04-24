Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan panelvan araçtan 21 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan panelvan araçtan 21 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ\'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan panelvan araçtan 21 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa sınırlarında durdurdukları panelvan araçta yabancı uyruklu 21 kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Göçmenlerin idari işlemleri tamamlandıktan sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Organizatör A.Y. ise gözaltına alındı ve savcılığa sevk edilecek.

24.04.2024 09:57
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince durdurulan panelvan araçtan 21 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa sınırlarında şüpheli bir panelvan araç durduruldu. Durdurulan panelvan araçta yabancı uyruklu 21 şahıs olduğu tespit edildi. Yabancı uyruklu 21 şahıs idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Organizatör A.Y. isimli şahıs ise gözaltına alınarak mevcutlu olarak savcılığa sevk edilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan panelvan araçtan 21 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan panelvan araçtan 21 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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