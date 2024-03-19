Tekirdağ\'da 250 litre sahte içki ve 62 litre etil alkol ele geçirildi

Kanye West'in konseri sırasında trans kadın ve birkaç erkek arasında kavga çıktı

Kanye West'in performansı sırasında 'trans kadın' ve birkaç erkek arasında kavga çıktı. Kavganın başlangıcı bir izleyici tarafından çekilen videoya yansıdı. Trans kişi, adamla yumruklaşırken kalabalığı kavgaya teşvik etti. Kavga sonunda araya giren bir kişi kavgayı durdurdu ve herkes dans etmeye başladı. Kavganın neden çıktığı belirsizdir ve Kanye'nin performansı California'da düzenlenen bir müzik festivalinde gerçekleşti.