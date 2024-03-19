Tekirdağ\'da 250 litre sahte içki ve 62 litre etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince 250 litre sahte içki, 62 litre etil alkol ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sahte/kaçak alkollü içki üretimi ve satışının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Ekiplerce Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda, 250 litre sahte içki, 62 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayda şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ
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Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, binlerce tabanca parçası ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Toplamda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ın Uludere, Silopi ve Cizre ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda piyasa değeri 880 bin TL olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda sigara, motorin, cep telefonu, kozmetik malzemesi, elektronik sigara, güneş gözlüğü, inşaat malzemesi, spor ayakkabı, diğer elektronik eşya, anahtar takımı, çay, nargile tütünü ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyonda O.C. ve A.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan bir yaşlı kadını korkutarak dolandıran dolandırıcılar, jandarma tarafından 900 bin liralık altın ve paralarla birlikte yakalandı. Dolandırıcılar, yaşlı kadının evine giderek Almanya'da yaşayan oğlunun tutuklandığını söyleyerek altın ve paraları istemişlerdi. Komşuların durumu fark etmesi üzerine jandarmaya ihbar edildi ve yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılar yakalandı. Dolandırılan yaşlı kadın ise 4 saat içinde altın ve paralarına geri kavuştu.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında tabancayla başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan 2 astsubay sanıktan silahın sahibi Ahmet M.'ye verilen hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatine karar verildi.
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında çarşıda ve cami önlerinde dilenenlere yönelik çalışma başlattı. Denetimlerde yakalanan 2 dilenci idari para cezasıyla gönderildi.
Adana'da günübirlik kiralık dairede kalan bir kişi tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. İlgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
Adana'da bir apartta göğsünden tabancayla vurulan Selahattin Ayan'ın cinayet şüphelisi arkadaşları, polisi arayarak olayı bildirdi. Şüpheliler, panikleyip odadan ayrıldıklarını ve kanlar içinde olduğunu görünce polisi aradıklarını savundu. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin olay yerinde olduğu tespit edildi ve tutuklandılar.
Kanye West'in performansı sırasında 'trans kadın' ve birkaç erkek arasında kavga çıktı. Kavganın başlangıcı bir izleyici tarafından çekilen videoya yansıdı. Trans kişi, adamla yumruklaşırken kalabalığı kavgaya teşvik etti. Kavga sonunda araya giren bir kişi kavgayı durdurdu ve herkes dans etmeye başladı. Kavganın neden çıktığı belirsizdir ve Kanye'nin performansı California'da düzenlenen bir müzik festivalinde gerçekleşti.
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